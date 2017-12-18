Данилов, Ярославская область, 18 декабря, 2017, 12:11 — ИА Регнум. В Данилове из тюремного замка, построенного в 1865 году, сделают четырехзвездочный отель. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Данилова.

Фото администрации Данилова Тюремный замок

Администрация города решила превратить чудесно сохранившийся тюремный замок в уникальный «Отель с приключениями».

Тюремный замок в Данилове был построен в 1865 году. Предназначался он для узников, приговоренных к строгому режиму. Содержались в замке не только убийцы, воры и мятежники, но и политические заключенные. Использовали его и как пересыльную тюрьму для тех, кто отправлялся в ссылку или на каторгу. И в дореволюционную эпоху, и во времена репрессий через Даниловскую тюрьму прошло немало известных деятелей России. В разное время здесь сидели Феликс Дзержинский и Александр Солженицын, который ждал тут этапа на пересылку. Что касается знаменитого писателя, точно известно, что он писал: «Нет ничего страшнее Даниловской тюрьмы!».

Зданий тюремных замков XIX века в России, сохранившихся до наших дней в первоначальном виде, сохранилось немного, и лишь в единицах помещаются музеи. Использовался по назначению тюремный замок до 1960 года. В настоящее время объект пустует. С октября 2017 года он принадлежит городской администрации.

«В России нет примеров, когда из зданий делали отели подобного типа. Поэтому мы ориентировались на европейский опыт. Хотим сделать там четырехзвездочный отель с интерактивной программой для туристов», — сказала корреспонденту ИА REGNUM помощник главы администрации Данилова Жанна Боброва.

На даниловцев вышел вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов и сообщил, что нашел инвестора, который готов вложить в этот проект средства.

Администрация уже запросила документы по замку в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области.