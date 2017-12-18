Белгородская область, 19 мая, 2024, 04:48 — ИА Регнум. Кровля храма загорелась в селе Малое Городище в Белгородской области из-за падения дрона-камикадзе. Об этом 19 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Село Малое Городище Новооскольского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Никто из мирных жителей не пострадал. В результате его падения с последующей детонацией произошло возгорание кровли храма Сергия Радонежского», — написал Гладков.

Отмечается, что к храму прибыли пожарные расчёты, производится тушение объекта.

На сайте управления культуры администрации Новооскольского городского округа Белгородской области указано, что каменное здание храма Сергия Радонежского в Малом Городище было возведено в 1907 году. В 2010 году храм полностью восстановлен и открыт для прихожан, здание является памятником архитектуры.