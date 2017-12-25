Москва, 25 декабря, 2017, 12:38 — ИА Регнум. Новое видео на YouTube-канале популярного российского видеоблогера Николая Соболева «Как обманывают людей на Первом/ Соболев против» сегодня, 25 декабря, уже второй день удерживает позицию в трендах видеохостинга и набрало более 2,4 млн просмотров. ИА REGNUM решило разобраться, с чего начался «хайп» Соболева и чем он заинтересовал аудиторию.

YouTube-канал Rakamakafo Видео «Человеку плохо» на YouTube-канале Rakamakafo

В новом ролике блогер подвергает критике различные программы на российском телевидении, утверждая, что их создатели обманывают зрителей. В частности, под раздачу попала передача «Я могу!» на Первом канале, ведущим которой является Леонид Якубович. Вместе со своим товарищем, иллюзионистом Александром Муратаевым Соболев анализирует различные эпизоды программы и находит в них моменты, явно не соответствующие действительности. Так, например, простые фокусы, которые может выполнить любой человек при должной подготовке, в передаче подаются как сверхспособности. Отдельное место в ролике Соболев уделил программе «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Блогер считает, что участники шоу на самом деле обычные люди, не обладающие экстрасенсорными способностями.

Карьера блогера на популярном видеохостинге началась в 2014 году с канала Rakamakafo, который он создал в паре с другом Гурамом Нармания. Молодые люди снимали так называемые пранки (розыгрыши) и делали социальные эксперименты, целью которых была демонстрация поведения людей в различных ситуациях.

Групповой секс — именно такую тему выбрали начинающие блогеры для своего первого видео. Ребята подходили к обычным прохожим с непристойным предложением, снимая их реакцию на скрытую камеру. Поначалу видео едва набрало тысячу просмотров, однако с развитием канала их количество перевалило за 1,1 млн.

Уличная драка, бесхозный кошелек с деньгами, иностранец, который оказался в беде, и многие другие ситуации стали источником новых видеозаписей на канале, стремительно набирающем популярность. Однако наибольший отклик получило видео «Человеку плохо», которое блогеры параллельно сняли в России и США. Результаты оказались неутешительными — в Санкт-Петербурге прохожие практически не обращали внимание на человека, которому внезапно стало плохо. В Майами ситуация оказалась прямо противоположной — почти все люди, которые заметили его, подходили и предлагали свою помощь. Ролик мгновенно разлетелся по всему сегменту русскоязычного YouTube и набрал более 12 млн просмотров.

YouTube-канал Rakamakafo Видео «Человеку плохо» на YouTube-канале Rakamakafo

И хотя после такого успешного эксперимента популярность канала начала расти, а количество подписчиков насчитывало уже один миллион, в 2015 году Соболев основывает собственный канал «Жизнь Ютуба», при этом продолжая сотрудничать с Гурамом. Видимо, блогер решил воспользоваться карьерным взлетом и на волне популярности проложить себе путь в будущее вольное плавание. Темой нового канала стало освещение скандальных ситуаций среди русскоязычных YouTube-блогеров. Зрители оценили идею нового шоу, хотя количество просмотров первых роликов оставляло желать лучшего — в среднем 500 тысыч против миллионов, которые собирал Rakamakafo.

Однако Николая Соболева это не остановило, и он продолжал ловить хайп на конфликтах блогеров. Масла в огонь подлили конфликты и самого Соболева с представителями YouTube. Одним из них оказался видеоблогер, стендап комик и рэпер Дмитрий Ларин, которого Соболев вызвал на versus — рэп-битву. Однако Ларин отказался, после чего Соболев подверг блогера очередной критике.

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YouTube-канал SOBOLEV Клип Николая Соболева «ДимаНеСсы»

Еще один конфликт произошел со скандальным видеоблогером Афоней, который снимает пранки. Он обвинил Rakamakafo в том, что канал занимается постановочными розыгрышами, приведя конкретные доказательства. Соболев ответил тем же и обвинил Афоню в том, что именно его пранки снимаются по заранее заготовленному сценарию.

Последний крупный конфликт произошел с одним из самых популярных видеоблогеров русскоязычного YouTube Ивангаем. В одном из своих роликов Соболев назвал его наркоманом, однако после лично извинился перед блогером. Соболев отметил, что до него не раз доходили различные слухи, однако лишь на их основе он не может что-либо утверждать. Но видимо, язык Соболева — его же враг, если такое обвинение все же вырвалось из уст блогера.

В 2016 году он в соавторстве с Кириллом Жуковским и Романом Назарчуком издает книгу «YouTube. Путь к успеху. Как получать фуры лайков и тонны денег». О её содержании рассказывать не буду, так как название говорить само за себя. И хотя книга призвана к практическому руководству, многие читатели отметили, что почти всё её содержание — вода, которую, по крайней мере, интересно читать. В это же время Соболев переименовал свой канал на SOBOLEV и поменял тематику видео с жизни видеохостинга на остросоциальные проблемы общества.

Ключевым поворотом в карьере блогера стал разгоревшийся скандал с Дианой Шурыгиной, на котором Соболев нешуточно хайпанул. Комментируя поведение Шурыгиной и видеоблогеров, которые оказывали ей поддержку, Соболев за короткое время набрал более 1,5 млн новых подписчиков. Тогда же он впервые появился на телевидении в ток-шоу «Пусть говорят» с Андреем Малаховым, где обсуждали нашумевшую историю.

YouTube-канал «Пусть говорят» Николай Соболев в эфире программы «Пусть говорят»

А что же с Rakamakafo? Николай Соболев всё так же продолжает сотрудничать с Гурамом Нармания, однако периодичность появления новых роликов на их канале оставляет желать лучшего. В конце ноября пранкеры выложили видео, в котором объяснили своим подписчикам, с чем это связано. Основными причинами они назвали занятость сольными проектами и исчезновение того запала, с которым снимали пранки раньше. Но при этом отметили, что новые видео будут, однако не так часто, как раньше.

Сейчас на канале Соболева более 3,6 млн зрителей и свыше 288 млн просмотров. Нередко его называют Малаховым русскоязычного YouTube, что вполне обосновано, ведь в роликах блогера находят отражение практически все конфликты, обсуждаемые обществом. Другой вопрос, объективно ли их рассматривает Соболев? Но, видимо, это не главное условие на пути к успеху.