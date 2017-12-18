Москва, 18 декабря, 2017, 11:06 — ИА Регнум. Российская избирательная система полностью готова к президентским выборам, которые пройдут 18 марта 2018 года, заявила в Совете Федерации глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

По ее словам, в состав Избирательной системы России входит 880 тыс. человек. Это члены избиркомов разного уровня.

«Мы занимаемся серьезным обучением, чтобы провести кампанию так, чтобы никому из нас не было стыдно, чтобы мы гордились этой кампанией», — сказала Памфилова после принятия постановления о назначении выборов президента.

Напомним, решение о назначении президентских выборов на 18 марта 2018 года было принято в Совфеде единогласно 15 декабря.

18 декабря Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России проведет совещание, на котором утвердит календарный план избирательной кампании и даст старт работе информационно-справочного центра.

Желание участвовать в выборах уже изъявили по меньшей мере 23 человека, включая президента РФ Владимира Путина. Памфилова также отмечала, что количество претендентов, скорее всего, возрастет. Тем не менее, они еще должны подать документы в ЦИК.