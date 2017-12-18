Вашингтон, 18 декабря, 2017, 11:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин смог добиться того, что интересы страны стали учитывать глобальные игроки при поиске решения важнейших мировых вопросов, публикует 18 декабря экспертное мнение газета Financial Times (FT).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путину удалось, по словам FT, добиться за 18 лет того, что Россия стала одной из немногих стран мира, которые определяют международную повестку дня. Спасение президента Сирии Башара Асада, по мнению издания — один из ярких примеров такого возрождения России. Операция российских ВКС помогла главе Сирии практически полностью восстановить контроль над страной.

Владимир Путин добился того, что без России на Ближнем Востоке в настоящее время невозможно решить ни одного стратегического вопроса. США не в состоянии изолировать РФ, констатирует FT, и это — реальность нового многополярного мира.

Без России невозможно, отмечает FT, решать вопросы на Украине, а благодаря тесным связям с Китаем Москва гарантировала, что любое решение ситуации в КНДР не может состояться вопреки ее интересам.

Напомним, экс-президент США Барак Обама в январе 2015 года, выступая перед Конгрессом, заявил, что США вместе с союзниками провели тяжёлую работу по введению экономических санкций против РФ, и Россия «теперь изолирована».

«Сегодня Америка сильна и едина с нашими союзниками, в то время как РФ изолирована, а ее экономика — в клочьях», — сказал Обама.

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