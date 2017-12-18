Хабаровск, 18 декабря, 2017, 12:34 — ИА Регнум. В ходе Дней Дальнего Востока в Москве жители ДФО смотрели по телевизору на уплетающих дальневосточные деликатесы москвичей и слушали рассказы про свою будущую сказочную жизнь.

Алексей Лукашевич Жители поселка Гастелло в Сахалинской области срочно «нуждаются» в театрах мирового уровня?

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Москвичам на заметку: «повседневная еда дальневосточников не крабы, а пельмени из магазина!»

На Днях Дальнего Востока в столице регионы ДФО поразили москвичей изобилием деликатесов. Деликатесы позиционировались как «привычная и повседневная еда дальневосточников». Например, амурская область потчевала гостей пельменями в горшочках с печенью и мясом дикого кабана. Сахалин удивлял салатом из камчатского краба и икры летучей рыбы.

«А что это за икра? Ни разу не пробовал».

«Я крабов ел в последний раз в конце 80-х годов. А кабанятину уже и забыл когда, в детстве, наверное».

«А у нас, на Сахалине, баночка обычной лососевой икры, 150 граммов, больше 600 рублей стоит!», — наблюдавшие за происходящим амурчане и сахалинцы делились впечатлениями в социальных сетях.

Впрочем, сахалинцам на днях тоже устроили гастрономическое развлечение прямо в областной столице. Правда, не столь роскошное, без икры летучей рыбы, и вообще без икры, но всё-таки сытное: в Южно-Сахалинске прошел «День пельменя». Пельмени были самые обычные, из мяса свинины и говядины. Тот, кто съел больше всех — получал приз: 5 кило пельменей — обычных, не из кабанятины, магазинных. А летучая рыба на Сахалине не водится, местные рыбаки говорят, что она «родом» из соседней Японии.

Приморский край удивлял гостей пельменями с трубачом, трубача же в сливочном масле с пряностями подавал Магадан, а Якутия заманивала москвичей фирменным салатом «Индигирка» из свежего чира, муксуна, омуля и нельмы. Хабаровск удивил фирменной талой (тонко наструганной мороженной рыбой) из ленка под названием «Утренний туман на реке Анюй», а Камчатка — «скромным» стейком из дикого лосося.

«Дальний Восток! Хватит кормить Москву!»

«А почему Чукотка и ЕАО ничем не кормят Москву? У них еда совсем закончилась?» — шутили дальневосточники в соцсетях.

Еще в меню была, конечно, уха из лосося и других дальневосточных рыб и прочие изыски, о которых большинство коренных дальневосточников давно забыли, а те, которые помоложе — и не знали никогда.

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Пока коренные дальневосточники бегут из региона, москвичей заманивают миллионами

Ещё одной интересной деталью Дней Дальнего Востока в Москве стало предложение губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта о повышении «подъёмных» для переезжающих на Дальний Восток до миллиона рублей. Идею поддержал министр труда Максим Топилин.

«Хороших кадров не хватает уже сейчас. Безработица в Хабаровском крае составляет 0,87%. В ближайшие годы в регионе будет создано 12 тыс. рабочих мест. Мы первыми в ДФО стали участвовать в госпрограмме по повышению трудовой мобильности и привлекли около 100 человек. Но нам нужно гораздо больше. Считаю, нужно упростить задачу работникам и повысить размер «подъёмных» до миллиона рублей. А также нужно выплачивать средства на адаптацию каждого члена семьи переезжающего на Дальний восток специалиста. Тогда это будет действенный механизм привлечения кадров в дальневосточный регион», — сказал Вячеслав Шпорт.

Министр труда РФ Максим Топилин отметил, что поправки в закон о занятости населения будут рассмотрены уже в ближайшее время.

Сегодня «подъёмные» для переезжающих на Дальний Восток составляют 225 тыс. рублей. И выплачиваются они работодателю. Инициаторы изменений предлагают выплачивать «подъёмные» непосредственно работнику — 1 млн + средства на адаптацию каждого члена семьи.

Дальневосточники, едва отошедшие от шока после просмотра своего «ежедневного и привычного» меню на московском празднике, даже всплакнули.

«А для коренных дальневосточников они ничего не хотят сделать?! Почему бы не выплачивать этот миллион местным ребятам, окончившим вузы?! Чтобы они не удирали из региона в Москву? А то получается, что своих выгоняют — безработицей, копеечными зарплатами — а чужих заманивают!».

«Да уж… Остаётся одно: уехать с Дальнего Востока, прописаться в Москве, а потом вернуться и получить миллион. По-другому миллиона не видать. Почему такое отношение в местному населению?!» — писали дальневосточники в социальных сетях.

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«Автопробегом по бездорожью, а театрами — по разрухе»

Больше всего предстоящими планами по развитию порадовало сахалинцев Минвостокразвития. Заместитель министра Артур Нияметов заявил, что в Сахалинской области обязательно должны появиться театры мирового уровня — по аналогии с Владивостоком, где действует Приморская сцена Мариинского театра оперы и балета.

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Нет, сахалинцы народ культурный. И чеховские традиции чтут, и против театров, в принципе, ничего не имеют. Но у жителей единственного островного региона России столько насущных проблем, что им не до строительства театров. На островах почти нет домов с горячим водоснабжением и население разбирает кипяток из отопительной системы, что, по мнению специалистов, вредно не только для системы, но и для здоровья. На Сахалине, в «самом газодобывающем» регионе страны, у населения в домах нет газа, за редким исключением. И если газификация региона будет идти сегодняшними темпами, то до среднероссийского уровня дойдет через 90 лет. Сахалин впервые за много лет сверстал бюджет с дефицитом в 10 млрд рублей, по ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов», вопреки обещаниям федерального центра, финансирование урезали в три раза, основные затраты лягут на дефицитный региональный бюджет. Сахалинские пенсионеры говорят, что на ту пенсию, которую им определяет государство, на островах не прожить и — уезжают в другие регионы. Из 50 сахалинских выпускников на островах остается всего 1. В сахалинской провинции колоссальные проблемы с доступной медициной. Проблемы островного региона можно перечислять ещё долго. До театров ли «мирового уровня» в такой ситуации?

«Говорят, в России дурней на 100 лет припасено. Но почему они все — к нам?»

«Как же страшно далеки они все от народа! Сделайте нормальные условия для жизни, а потом театры мирового уровня открывайте!»

«Ха-ха! С 1 декабря авиаперевозки карго Москва — Южно-Сахалинск 390 рублей за 1 кг. При таком раскладе перевозка декораций влетит в такую «копеечку», что тому театру домой не на что будет уехать!»

«Вот что у нас уже мирового уровня, так это нищета!»

«А может, деньги на газификацию, а?! На дороги нормальные? На нормальные учреждения культуры? У нас в Шахтерске даже клуба приличного нет!»

«Уважаемое Минвостокразвития! Если у вас деньги лишние, не надо театры! Отдайте нам, мы сами их потратим, с умом!»

«Вы туалеты постройте сначала. Хотя бы не мирового уровня, а просто теплые!», писали жители Сахалина.

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По данным Росстата, в 2017 году из ДФО навсегда уехали более 12 тысяч человек. В хорошем «плюсе» Якутия — она прибавила 3135 человек, в «плюсе» и Сахалин — на 44 человека. Остальные регионы ДФО демонстрируют устойчивый минус.

Но чиновники почему-то считают, что платить миллионные «подъемные» нужно приезжим.

Как сообщало ИА REGNUM, видение федеральных чиновников на развитие Дальнего Востока часто не укладывается в представления местного населения о своем будущем. Чиновникам Минвостокразвития почему-то очень сложно осознать, что простой дальневосточный мужик театрам мирового уровня предпочитает возможность не бегать в минус 40 зимой в туалет на улицу. Что этот мужик мечтает получать у себя дома, на Дальнем Востоке, нормальную зарплату. Возить семью в отпуск. Моряки — дальневосточники мечтают работать на судах под родным российским флагом со всеми соцгарантиями и без страха, что судовладелец бросит их без денег, еды и лекарств на чужбине. Дальневосточники мечтают о доступных продуктах питания, доступной медицине, доступном жилье. Вообще — о доступной человеческой жизни. А люди, отвечающие за развитие ДФО, мечтают совсем о другом. Они даже не мечтают — они уверены, что тот самый дальневосточный мужик возьмёт гектар в тайге, да и займётся бизнесом, и будет жить — поживать и добра наживать.

Например, председатель Общественного совета Минвостокразвития Сергей Габестро, в интервью корреспонденту ИА REGNUM на Восточном экономическом форуме совершенно спокойно и уверенно сказал, что не видит ничего худого в том, чтобы весь дальневосточный торговый и промысловый флот был в оффшоре:

«Ну, где удобно людям свой флот держать, под таким флагом пусть и держат».

Под «людьми», конечно, подразумевались владельцы флота, а не моряки — дальневосточники.

Сергей Габестро в ходе интервью был абсолютно уверен в том, что на Дальнем Востоке уже сегодня, прямо сейчас, создаются новые современные города на дальневосточных гектарах. Он был уверен и в том, что детей в ДФО можно учить онлайн. И тогда нет никакой нужды завозить сюда педагогов и платить им большие зарплаты.

И становится понятным, что, при таком «понимании» ситуации вполне ведь можно считать, что для развития, например, Сахалина, срочно необходимы театры мирового уровня. Ну, а почему бы и не театры? Почему бы и нет…

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