Оттава, 18 декабря, 2017, 10:46 — ИА Регнум. Успехи России на Ближнем Востоке сблизили Москву и Турцию, создав раскол между Анкарой и НАТО. В результате этого Турция может стать первым в истории членом североатлантического альянса, исключенным из его состава, пишет эксперт по международным отношениям Салман Рафи Шейх в канадском издании Global Research.

НАТО

По его мнению, в последние годы Турция сильно отдалилась от НАТО благодаря переменам, произошедшим на Ближнем Востоке в результате сирийского конфликта. Шейх отметил, что Анкара ясно дала понять, что она не принадлежит к западному лагерю во главе с США и является союзником России.

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Следовательно, пишет эксперт, это означает, что «член НАТО тесно сотрудничает со страной, которая является смыслом существования альянса сразу после окончания холодной войны». Этому поспособствовала «активная и действительно антитеррористическая политика» РФ, идущая вразрез с курсом НАТО, которая «не смогла уничтожить терроризм в регионе». При этом, отмечает Шейх, США обвиняют в попытке переворота в Турции.

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Так, недавно советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Герберт Макмастер заявил, что Турция, как и Катар, виновна в распространении экстремистской идеологии. Также интересен тот факт, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин обсудили в тот же день поставки в Турцию зенитных ракетных систем С-400, а это значит, что российское вооружение окажется на «территории альянса».

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Исходя из всего вышесказанного, резюмирует аналитик, можно сделать вывод о том, что сирийский конфликт сблизил Россию и Турцию, параллельно расколов отношения между Анкарой и НАТО. Кроме того, благодаря способности Москвы влиять на курдов Турция перестала сопротивляться их участию в урегулировании ситуации в Сирии, а США лишились почти всех региональных союзников, способных на это повлиять.

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