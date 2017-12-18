Тутаев, Ярославская область, 18 декабря, 2017, 10:32 — ИА Регнум. Рассмотрение законопроекта о переименовании города Тутаева в Романов-Борисоглебск запланировано на весеннюю сессию Госдумы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в ярославском обкоме КПРФ.

Тутаев

Первый секретарь Тутаевского райкома КПРФ Алексей Шеповалов получил письмо от председателя Комитета Госдумы РФ по региональной политике Николая Харитонова о том, что документы с результатами опроса жителей Тутаева о переименовании города Госдумой получены.

Напомним, 10 сентября в Тутаеве прошел опрос о переименовании города в Романов-Борисоглебск и большинство горожан (63%) высказались против такого шага.

21 сентября Решением Муниципального Совета Тутаева информация о результатах проведенного опроса была направлена в Ярославскую областную Думу, а 19 октября — в в Комитет Госдумы РФ по региональной политике.

На днях Николай Харитонов сообщил тутаевским коммунистам, что результаты опроса получены и рассмотрение проекта федерального закона «О переименовании города Тутаева Тутаевского района Ярославской области в город Романов-Борисоглебск» во втором чтении запланировано на период весенней сессии 2018 года.