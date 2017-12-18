Ярославль, 18 декабря, 2017, 10:24 — ИА Регнум. 19 декабря в мэрии города Ярославля состоится совещание по вопросу расторжения договора аренды Петропавловского парка с ООО «ГИЛСИ» и возобновлению работ по его реконструкции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сказано в официальном уведомлении о проведении совещания, на него приглашены руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях, глава районной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов, директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия и директор ООО «ГИЛСИ».

Совещание запланировано «во исполнение поручения губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова по результатам встреч с жителями Ярославля».

«Мы, защитники Петропавловского парка, давно ждали этого события. Конечно, я сомневаюсь, что завтра договор будет расторгнут. Думаю, будет обсуждение, каким образом это можно сделать, потому что ситуация сложная. Есть решение коммерческого суда Судебной коллегии королевской скамьи Высокого суда Англии и Уэльса, согласно которому ООО «ГИЛСИ» обязано выплатить в пользу компании с ограниченной ответственностью DVF1 SPV Limited 7 млн долларов. В качестве обеспечительных мер запрещены все регистрационные действия по земельному участку Петропавловского парка, потому что у ООО «ГИЛСИ» больше ничего нет. Росимущество давало поручение нашему территориальному управлению расторгнуть договор аренды, но суд отказался рассматривать заявление, так как не был не соблюден досудебный порядок урегулирования спора. То есть Росимущество должно было официально обратиться в ООО «ГИЛСИ», указать на нарушения в договоре аренды, те должны принять меры для их устранения. Но этого не было. Сейчас Росимущество по Ярославской области расформировано, создана структура, объединившая несколько областей, с новым руководством. Что будет завтра — мне самой очень интересно», — сказала корреспонденту ИА REGNUM защитница Петропавловского парка Елена Богданова.

Также она отметила, что 12 сентября 2017 года Министерство культуры своим приказом изменило категорию охраны Петропавловского парка с региональной на федеральную, включило все памятники архитектуры, входящие в Ансамбль Ярославской Большой мануфактуры, в реестр объектов культурного наследия федерального значения.