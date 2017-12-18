Москва, 18 декабря, 2017, 10:24 — ИА Регнум. Нефть не подавала признаков жизни 15 декабря, завершив неделю практически без изменений, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Хотя в течение минувшей торговой пятидневки наблюдались довольно резкие взлеты и падения барреля Brent, который успел отметиться на новых максимумах середины 2015 года вблизи отметки $66 и коснуться минимума на уровне $62. В итоге котировки обосновались немногим выше уровня $63», — отметил эксперт.

Покупки актива были обусловлены закрытием крупного трубопровода Forties и оценок масштабов перебоев в поставках нефти через эту североморскую артерию. На стороне медведей продолжают играть сигналы со стороны сланцевых производителей в США.

«На прошлой неделе запасы сырой нефти в Штатах внушительно сократились, но добыча продолжила расти, что не может не беспокоить участников рынка, равно как и масштабное увеличение запасов бензина», — пояснил Мащенко.

15 декабря нефтесервисная копания BakerHughes сообщила о сокращении числа активных буровых на прошлой неделе на четыре единицы до 747 штук.

Первоначальной реакции Brent не последовало, но сегодня, 18 декабря, этот фактор может немного поддержать актив, которому необходимо укрепить позиции над уровнем $63 в краткосрочной перспективе.

«С технической точки зрения ближайшее сопротивление проходит в районе $63,50−63,70, преграждающем путь к $64. Если же на рынке появятся разговоры о том, что неполадки на трубопроводе в Северном море могут быть устранены раньше ожидаемого срока, котировки могут резко снизиться», — считает эксперт.

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