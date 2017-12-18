Ярославль, 18 декабря, 2017, 10:24 — ИА Регнум. В Ярославской области одновременно с выборами президента 18 марта, вероятно, пройдет голосование за объекты, которые войдут в губернаторский проект инициативного бюджетирования «Решаем вместе» в 2018 году. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Скорее всего, таким образом региональная власть собирается привлечь избирателей на участки.

Admpereslavl.ru Листовка проекта «Решаем вместе»

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель проектного офиса «Решаем вместе» Евгений Чуркин, решение проводить или не проводить опрос будут принимать органы местной власти.

«Это предполагаемая дата, которую будут утверждать муниципалитеты. 18 марта удачный шанс выбрать конкретный объект по проекту «Решаем вместе», так как люди все равно пойдут на выборы президента», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Евгений Чуркин.

Как сообщает официальный портал правительства Ярославской области, объекты проекта «Решаем вместе» будут включены в «бюллетень для голосования», то есть опрос планируется провести в форме, приближенной к реальным выборам. Глава областной избирательной комиссии Олег Захаров не смог ни подтвердить, ни опровергнуть возможное совмещение президентских выборов и голосования за объекты благоустройства.

«Ко мне на эту тему никто не обращался. В принципе это возможно», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Олег Захаров.

Между тем в Переславле-Залесском людей уже призывают проголосовать за объекты «Решаем вместе» 18 марта. Схема привлечения избирателей на участки при помощи социальных акций была опробована в Ярославле на выборах губернатора и депутатов муниципалитета 10 сентября этого года. Тогда в помещениях для голосования пришедшим на выборы выдавали карту скидок в магазинах города «Яркарта». Проект был широко разрекламирован перед выборами, однако после дня голосования сообщения о нем прекратились.