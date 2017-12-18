Вашингтон, 18 декабря, 2017, 10:17 — ИА Регнум. 12 декабря, вторник: «Колорадо» на характере обыгрывают «Питтсбург»

Prvadm.ru Хоккей

12 декабря в Питтсбурге действующий обладать Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» принимал переживающего перестройку «Колорадо».

В самом начале матча овладевший шайбой «Питтсбург» тут же помчался к воротам соперника. Конор Шири («Питтсбург») обострил игру опасной передачей в центр на Джейка Гюнцеля, но его бросок не смог пронзить защиту Джонатана Бернье. Минутами позже реакция голкипера «Колорадо» в очередной раз смогла сохранить ворота сухими, после дальнего броска защитника «пингвинов». Ближе к концу периода «Колорадо» впервые вырывается на другую половину площадки, тут же реализовывая выход два в одного. Но шайба не засчитывается из-за допущенного игроками «лавин» офсайда — 0:0.

Второй период хорошо начинается для «Колорадо», сразу заработали большинство. Но это двухминутное большинство не дало им никакого преимущества. Уже в игре четыре на четыре «Колорадо» куда больше раскрылись в атаке, найдя несколько щелей в обороне соперника. Первые два периода оказались абсолютно безрезультатными и обе команды перешли в третий период в равном положении. Несмотря на преимущественную игру «Питтсбурга», «Колорадо» заставило поволноваться болельщиков «пингвинов» и заперло их команду в своей зоне. На 7-ой минуте третьей 20-минутки «Колорадо» первыми отличаются в этой встрече, Марк Барберио забрасывает шайбу в ворота «Питтсбурга» с синей линии — 1:0. Под занавес периода «Колорадо» ставит точку в матче, забив гол за полторы минуты до конца встречи — 2:0, Блейк Коном записывает на свой счёт победную шайбу. Лишь Фил Кессел смог оправдать все старания «Питтсбурга» заброшенной шайбой, но она уже не спасала положение «пингвинов» — 2:1.

По итогам встречи «Питтсбург» уступил две шайбы «Колорадо» в третьем периоде, при этом нанеся в два раза больше бросков.

16 декабря, суббота: Первый хет-трик Айкеля в НХЛ не помог «Сейбрз» одолеть «Каролину»

Ночью 16 декабря в Баффало состоялся матч между местными «клинками» и каролинскими «Харрикейнз».

С первых секунд встречи «Каролина» стала задавать тон игры, проверив перекладину на прочность. На пятой минуте встречи «Ураганы» имели прекрасный шанс открыть счёт, но Виктор Раск не попал по шайбе. В то же время на контратаке «Баффало Сейбрз» застали врасплох вратаря «Каролины», но ворота были как на замке. Получив численное преимущество в конце периода, «Баффало» закрепились в зоне «Харрикейнз», но так и не смогли прошить голкипера соперника.

В середине второй трети Виктор Антипин смог отличиться броском с передачи Сэма Райнхарта, но Кэм Уорд («Каролина») был надежен как никогда. Двумя минутами позднее Джордан Стаал наносит бросок, удачно отскочивший к Джастину Уильямсу, для которого не составило труда добить шайбу в пустой угол ворот — 1:0. Уже на контратаке «Баффало» подобным образом сравняло счёт, Джейк Айкель удачно добил шайбу в створ ворот — 1:1.

В начале третьего периода «Баффало» агрессивно атаковали «Каролину», что быстро принесло плоды. Джейк Айкель устремился по флангу и нанёс бросок, отскочившая шайба к Джеку Маккейбу через пару мгновений оказалась в воротах — 1:2. Преимущество «Баффало» продержалось недолго, до того момента, когда Джордан Стаал по-бейсбольному отправил шайбу в ворота, тем самым сравняв счёт в встрече — 2:2. «Каролина» быстро подхватила голевое чутьё и уже на пятой минуте периода вышла в лидеры, Дерек Райан удачно подставил клюшку под бросок Бреста Песке — 3:2. На следующей минуте каролинские «ураганы» удвоили своё преимущество над «клинками», шведский форвард Элиас Линдхольм забросил свою 9-ю шайбу в юбилейном сотом сезоне НХЛ — 4:2. Взяв таймаут и переосмыслив игру, «Баффало» поставили ставку на быстрый и агрессивный хоккей.

На 49 минуте встречи Джейк Айкель сотворил историю, оформив две шайбы в ворота «Каролины» за 10 секунд, тем самым реализовав свой первый хет-трик в карьере — 4:4. На такой ноте заканчивается основное время встречи, которое переливается в овертайм. «Каролина» смогла додавить «клинков» в дополнительном времени, Джейкоб Славин забрасывает победную шайбу, тем самым принося два очка своей команде — 5:4.

16 декабря, суббота: «Оттава Сенаторз» громят «Монреаль» в столетней классике

16 декабря «Оттава Сенаторз» принимали «Монреаль» в рамках матча в честь столетия создания НХЛ.

Матч проводился на открытом льду, что давало ощущения хоккея тех лет, когда матчи проходили на открытом воздухе. Особенной эту встречу делала камера на шлеме основного судьи, благодаря которой можно было посмотреть матч от лица рефери. Матч посетили 34 тысячи зрителей на Ти-Ди Плейс Стэдиум. Команды выступали в особенных формах, сделанных специально под эту встречу. Джерси были выполнены в ретро стиле со старыми эмблемами клубов. Первым броском в этой встрече отметился защитник «Монреаля» Карл Алзнер. Большую часть первого периода «Монреаль» провёл достойно защищаясь, сломив все атакующие действия «Оттавы». «Оттава» начала второй период в большинстве, но как ни старались, Кэри Прайс не был сломлен.

Под завязку периода Жан-Габриэль Пажо мастерски перенаправил шайбу в верхний угол ворот с броска Эрика Карлссона — 1:0, счёт наконец открыт. Позже «Оттава» могла удвоить своё преимущество, но Кэри Прайс в очередной раз доказал свой профессионализм. В середине третьего периода «Монреаль» получил численное преимущество, но игроки не смогли выложиться по полной, им даже не удалось сравнять счёт.

В последние минуты встречи «Оттава» начала забивать момент за моментом, сперва выход один в ноль реализовал Бобби Райан — 2:0. А точку в матче поставил Нейт Томпсон, забив от синей линии в пустые ворота «Канадиенс» — 3:0.