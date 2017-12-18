Киев, 18 декабря, 2017, 10:10 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после освобождения из-под стражи передал письмо украинскому лидеру Петру Порошенко, соответствует действительности. Об этом заявил сам лидер партии «Рух новых сил» в эфире телеканала ZIK.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко и Михаил Саакашвили

Саакашвили уточнил, что в своем письме он предложил украинскому лидеру «пойти на мировую».

«Я ему (Порошенко) сказал: «Вы меня обвинили неправильно. Вы не можете не знать, что это оскорбление — называть меня российским агентом», — говорит экс-президент Грузии. — Но я не держу ничего личного, я не имею против Вас никаких злых намерений. Я предлагаю говорить».

При этом Саакашвили добавил, что получил предложение от Порошенко якобы провести с ним «секретные переговоры», однако он отказался.

«Мне сказали, что через пару дней президент готов встретиться, — говорит лидер партии «Рух новых сил». — Но я сказал: «Нет, так не пойдет. Я не тот человек, который будет через задние двери куда-то заходить».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 декабря бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на митинге в центре Киева заявил, что он готов вести публичные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.

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