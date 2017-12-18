Москва, 18 декабря, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Курс рубля не продемонстрировал заметных изменений по итогам торгов 15 декабря, уступив доллару символические 0,07% и укрепившись к евро на 0,18%. Попытки укрепления доллара ограничились уровнем 59 рублей, который теперь выступает в роли сопротивления, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Рубль определенно не обрадовался решению Банка России снизить ставку сразу на 0,5%, но и не показал заметной реакции на итоги заседания регулятора», — отметил эксперт.

Однако этот фактор все же может отразиться на динамике валюты в ближайшие дни, поскольку понижение ставки способствует снижению привлекательности рублевых активов для иностранных спекулянтов.

«С другой стороны, определенную поддержку наша валюта может получить со стороны стартовавшего в России налогового периода. Хотя эта поддержка, скорее всего, будет ограниченной», — полагает эксперт.

Также есть фактор риска для рубля со стороны доллара. Американская валюта ждет голосования по налоговой реформе в США, и одобрение законопроекта может поднять волну повсеместных покупок доллара

«Для российской валюты это грозит возвращением «американца» выше отметки 59 рублей с целью на 60 рублей, особенно если нефть Brent не сможет привлечь спрос и останется под давлением продавцов», — считает эксперт.

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