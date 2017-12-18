Москва, 18 декабря, 2017, 09:59 — ИА Регнум. В России заграничный паспорт есть у 31% граждан. Поездки в страны дальнего зарубежья хотя бы раз в жизни осуществляли 19%, за последние три года — не более 9% опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

kalhh Tax-free

При этом подавляющее большинство граждан РФ (82%) никогда не слышали о том, что существует система возврата налога на добавленную стоимость при покупках за рубежом (tax free).

Знают о существовании системы tax free 18% российских граждан. В основном об этой системе знают те граждане, которые когда-либо выезжали за пределы страны.

При этом, стоит отметить, что половина респондентов из владеющих данной информацией, никогда не пользовались системой tax free для возврата средств с покупок.

Чаще всего они объясняют это тем, что не совершали за границей крупные покупки (8%), не обладали временем для оформления возврата (5%), не знали как его оформить (3%) или не сохранили чеки (2%).

Опрос проведен в июне 2017 года. Опрошены 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2017 года закон о введении в России системы компенсации для иностранцев налога на добавленную стоимость (НДС) при вывозе приобретенных в РФ товаров подписал российский президент Владимир Путин. Закон начнет действовать в 2018 году.

Теперь граждане стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), смогут компенсировать НДС, уплаченный при покупке товаров в России.

Условием для получения tax free является приобретение товара в течение 24 часов на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога.

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