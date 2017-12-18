Вашингтон, 18 декабря, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Список новых типов звезд был составлен астрономами. В него вошли «кварковые звезды» из созвездия «странный суп» и некоторые другие, отличающиеся от Солнца, передает 18 декабря РЕН-ТВ.

Nasa Нейтронная звезда (голубая точка прямо в центре) RX J1856.5-3754 — один из кандидатов в кварковые звезды

И хотя названия для новых типов звезд весьма условные, их отличие от ближайшего к Земле светила состоит в том, что они могут быть проводниками и магнитным полем, напоминающим черную дыру.

Так, квазизвезды и звезда «Обитаемая тьма» превосходят Солнце по массе в 10−20 раз. Через каждые два миллиона лет они выбрасывают колоссальное количество энергии, уничтожающей все живое.

«Звездные каннибалы» обладают сильной светимостью, превышающей солнечную в десятки раз. Впервые информация о таком типе звезд появилась в 1977 году.

Во Вселенной также существуют протозвёзды, образовавшиеся из квазизвезд с массой больше массы Солнца в 10 раз.

Читайте также: Учёные открыли звезду, пережившую два взрыва сверхновых

Ранее ИА REGNUM сообщало о мощном взрыве звезды, которая расположена в центре галактики. По информации ученых, энергия вспышки составила 2,3×10 в 52-й степени эрг, что намного больше энергии, обычно выделяемой при взрыве сверхновых.