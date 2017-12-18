Париж, 18 декабря, 2017, 09:45 — ИА Регнум. Учёные из Европейского космического агентства (ESA) получили изображение Марса, на котором планета запечатлена почти полностью. Об этом сообщается на сайте агентства.

ESA АМС Mars Express

Изображение было получено с помощью космического зонда Mars Express. На снимке видны равнины, разломы и кратеры на северном полюсе планеты, экваторе и почти до южного полюса.

Отмечается, что благодаря этому снимку можно подробнее рассмотреть не исследованные ранее детали ландшафта красной планеты, например, огромный вулкан Альба Монс, расположенный в районе южного полюса.

Отмечается, что фото было сделано 19 июня, когда зонд пролетал над Красной планетой с севера на юг.

Напомним, зонд Европейского космического агентства Mars Express был запущен с Земли в 2003 году для изучения Марса.

ESA Марс с севера на юг

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