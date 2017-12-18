Вашингтон, 18 декабря, 2017, 09:44 — ИА Регнум. Руководство США планирует потрать более $200 млн на ремонт и строительство военной инфраструктуры на базах ВВС, усеивающих большую часть Восточной Европы, в рамках продолжающейся инициативы по сдерживанию российской агрессии, пишет Шон Сноу в статье для Air Force Times.

Говорков Виктор Иванович. Фразы и... Базы. 1952

Так, в соответствии с бюджетом на 2018 год, закон о котором был подписан президентом США Дональдом Трампом 12 декабря, ВВС страны получают возможность приобретать земельные участки и возводить инфраструктуру за пределами США. План оборонных затрат включает в себя возведение объектов в Исландии, Норвегии и большей части Восточной Европы на общую сумму $214 млн. Эти средства выделяются в рамках Европейской инициативы сдерживания (ЕИС), прежде носившей название Инициативы по обеспечению европейской безопасности. ЕИС была принята через несколько месяцев после «аннексии» Крыма Россией и последующего насилия на востоке Украины, где до сих пор «российские войска поддерживают украинских сепаратистов».

«По мере того как мы продолжаем отвечать на динамику состояния безопасности в Европе, благодаря финансированию ЕИС повышается наша способность сдерживать и защищаться от российской агрессии, — указывается в документе ЕИС. — Более того, эти значительные инвестиции лишь в большей степени усилят поддержку США коллективной безопасности наших союзников по НАТО, а также укрепят безопасности и боеготовность наших партнеров».

Нынешнее наращивание сил чем-то напоминает то, которое имело место во время холодной войны. Так, на ряде баз будут размещены временно высокотехнологичные летательные аппараты, такие как F-22 «Раптор» и многоцелевой F-35, а также самолеты-разведчики, которые будут охотиться на российские подводные лодки, действующие в Северном и Балтийском морях.

«Несмотря на то что мы не можем предоставить конкретные данные относительно будущих операций и их местоположения, мы по-прежнему ищем возможности для проведения с нашими партнерами и союзниками на европейском театре совместных тренировок по межвойскому взаимодействию наших летательных аппаратов пятого поколения», — заявил пресс-секретарь командования ВС США в Европе майор Хуан Мартинес.

Так, по данным издания The Foreign Policy, на базе ВВС «Кеблавик» в Исландии около $14 млн будет потрачено на возведение ангаров для размещения противолодочных самолетов Боинг P-8 «Посейдон». Такой шаг станет ответом на провокации со стороны России поблизости от Фареро-Исландского рубежа — линия противолодочной обороны НАТО в северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией. Этот рубеж служит стратегическими воротами для российских подводных лодок в Атлантический океан. Во времена Второй мировой войны он был очень важным коридором для немецких подводных лодок.

По словам Мантинеса, благодаря развитию военной инфраструктуры в Европе — баз ВВС, учебных центров и полигонов — возрастет боеготовность в регионе США и их союзников, станет возможно проводить определенные мероприятия, а также вырастет общее знакомство с театром боевых действий. Несмотря на значительные инвестиции в эти базы ВВС, пока нет планов размещения на них военнослужащих и технического персонала на постоянной основе. Эти базы будут носить характер ротационных центров, куда будут направляться военнослужащие и техника США в случае необходимости.

В некоторых случаях будут отремонтированы и возведены новые взлетно-посадочные полосы и емкости для хранения топлива. В частности, более $55 млн будет вложено в повышение объемов топливных хранилищ на базе ВВС «Кечкемет». Благодаря всем этим вложениям, отметил Мартинес, возрастет боеготовность и потенциал ВВС США в Европе.