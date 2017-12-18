Москва, 18 декабря, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Два региона России — Дагестан и Новгородская область — получат дотации для обеспечения сбалансированности бюджетов регионов. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Текст указа размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно указу президента, всего двум субъектам РФ будет выделено 4,3 млрд рублей.

Бюджету Республики Дагестан направят 3,2 млрд рублей, бюджету Новгородской области — 1,1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 14 декабря во время большой пресс-конференции пообещал дополнительную поддержку ряду субъектов Российской Федерации, которым не хватает собственных бюджетных средств на развитие.

Путин считает справедливым практику выравнивания доходов бюджетов субъектов РФ за счёт регионов-доноров — таких в России, по словам президента России, 12.

Напомним, в бюджете Новгородской области на 2017 год из-за недополучения доходов обнаружилась «дыра» на сумму порядка 2 мдрд рублей.

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