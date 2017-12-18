Путин распорядился выделить средства на поддержку двух субъектов РФ
Москва, 18 декабря, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Два региона России — Дагестан и Новгородская область — получат дотации для обеспечения сбалансированности бюджетов регионов. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Текст указа размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу президента, всего двум субъектам РФ будет выделено 4,3 млрд рублей.
Бюджету Республики Дагестан направят 3,2 млрд рублей, бюджету Новгородской области — 1,1 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 14 декабря во время большой пресс-конференции пообещал дополнительную поддержку ряду субъектов Российской Федерации, которым не хватает собственных бюджетных средств на развитие.
Путин считает справедливым практику выравнивания доходов бюджетов субъектов РФ за счёт регионов-доноров — таких в России, по словам президента России, 12.
Напомним, в бюджете Новгородской области на 2017 год из-за недополучения доходов обнаружилась «дыра» на сумму порядка 2 мдрд рублей.
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