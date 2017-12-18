Хельсинки, 18 декабря, 2017, 10:18 — ИА Регнум. Беспокойство в связи с утечкой данных военной разведки министерства обороны Финляндии о действиях российских военных на территории бывшего Ленинградского военного округа выразил 17 декабря президент Финляндии Саули Ниинистё.

Wallspaper.ru Утечка данных

По его словам, случившаяся утечка и ее публикация в СМИ никак не повлияет на отношения Финляндии и России, однако существует угроза, что в распоряжении журналистов есть и другие сведения разведцентра в Тиккакоски.

«Неизвестно, какая информация есть в распоряжении газеты, и какую она еще может опубликовать», — сообщил Ниинистё в комментарии телеканалу MTV3.

Он также указал на необходимость принятия нового закона, который бы позволил создать механизмы мониторинга работы разведки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в газете Helsingin Sanomat был опубликован материал «Секретное место Финляндии», посвященный деятельности института разведки в Тиккакоски.

В статье утверждалось, что на разведцентр была возложена задача мониторинга всех направлений, но его сотрудники сконцентрировали внимание на России.

После выхода материала в СМИ, полиция нагрянула с обыском в дом журналистки Лауры Хелминен. В ходе обысков полицейские изучили книжные полки, заставили журналистку показать содержимое багажника автомобиля, а в результате изъяли компьютер, планшет и большое количество флеш-карт. При этом обыск проводился без положенного в таких случаях ордера.

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Хелминен пояснила, что к предстоящему обыску она подготовилась — разбила молотком жесткий диск, тем самым, уничтожив всю информацию на нем. В ходе «подгтовки» она случайно устроила пожар в доме, поэтому незадолго до обысков ей пришлось вызывать пожарных.

По факту утечки сведений было возбуждено уголовное дело. Следователям и полицейским-криминалистам предстоит выяснить, виновны ли журналисты в раскрытии секретных данных разведки.