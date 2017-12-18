Новосибирск, 18 декабря, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил, что мусороперерабатывающего полигона в селе Раздольном не будет. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, с таким заявлением Травников выступил перед участниками пикета, требующими расторгнуть мусорную концессию и вышедшими 15 декабря с плакатами к зданию регионального правительства.

Правительство Новосибирской области Новосибирские активисты в очередной раз потребовали расторгнуть мусорную концессию

Отметим, что тема концессионного соглашения о строительстве двух мусоросортировочных комплексов (МСК) с полигона в с. Раздольном и Верх-Туле сегодня стоит очень остро. Мусорная концессия заключена между правительством Новосибирской области и компанией «Экология — Новосибирск» в июне 2016 года. Объём инвестиций — 6,5 млрд рублей, срок действия — 40 лет. Власти гарантировали концессионеру 121 миллиард рублей дохода. Основные претензии противников концессии сводятся к возможному росту тарифов на вывоз мусора, слишком близкому расположению мусорных полигонов к аэродромам и реке Издревой. Также есть экономические претензии — по гарантированному доходу концессионера и прописанным параметрам и объёмам.

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«Проект остановлен в том состоянии, в котором он находился на начало ноября, идут переговоры о расторжении», — заявил врио губернатора, подчеркнув, что в районе села Раздольное однозначно никаких мусороперерабатывающих полигонов не будет. Также он подтвердил, что новосибирское правительство намерено расторгнуть заключённое концессионное соглашение, и что с начала ноября 2017 года никаких работ в рамках соглашения не ведётся.

Андрей Травников рассказал, что проработкой дальнейших действий по реализации проекта занимается рабочая группа, определённая Законодательным собранием, правительством области, и пообещал оказать содействие в ответ на просьбу пикетчиков включить в состав этой рабочей группы координатора программы «Наша река Издревая» общественной организации «Сибирский экологический центр» Юлию Колеватову.

Как отметила ИА REGNUM Юлия Колеватова, ей очень хочется верить, что обещания о разрыве мусорной концессии и о том, что на Издревой не будет мусорного полигона, Травников сдержит.

«Вопрос, как это должно произойти юридически. Разрыв концессии не выведет автоматом земельный участок из его назначения, его подготовкой занимались за несколько лет до заключения соглашения. Поэтому настораживает именно, как это должно быть. Потому что, если даже свалку строить не будут, но земля остаётся в промышленности…», — заявила Колеватова.

Общественных активистов тревожит отсутствие документов о расторжении концессии и дальнейшая судьба выделенных под её реализацию земельных участков. Они планируют добиться перевода этих земель в статус особо охраняемой природной территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября Андрей Травников распорядился направить концессионеру официальное уведомление о выходе региона из концессионного соглашения.

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Он также рекомендовал до конца года актуализировать территориальную схему обращения с отходами, так как именно она является основой для будущего технического задания по исполнению проекта. И как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, до конца первого квартала 2018 года рабочая группа должна сформировать новые условия проекта и представить предложения по новому земельному участку по размещению мусороперерабатывающих комплексов.

Стоит сказать, что правительство Новосибирской области в своих сообщениях сегодня использует терминологию «мусороперерабатывающие полигоны», хотя последнее время речь ведётся о строительстве мусоросортировочных комплексов. С тем, что Новосибирску нужен именно мусороперерабатывающий завод, согласны многие. Вот только, если на этапе планирования говорилось о двух мусороперерабатывающих заводах, то со временем эти заводы трансформировались в мусоросортировочные комплексы с полигонами твердых коммунальных отходов. Чем остались недовольны многие участники протестной активности.