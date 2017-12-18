Донецк, 18 декабря, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Украинская артиллерия 17 раз обстреляла населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР) в течение суток 17 декабря, сообщает пресс-служба Вооруженных сил ДНР.

ИА Красная Весна Разрушенный новый терминал Донецкого аэропорта. Донецк. ДНР. 15.09.2016.

Согласно сообщению, украинская армия использовала при обстреле артиллерийские установки, минометы различного калибра, автоматические и ручные гранатометы, а также стрелковое оружие. Всего за прошедшие сутки 17 декабря в ДНР под обстрел попало 10 населенных пунктов. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

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Также в результате обстрелов был поврежден объект жизнеобеспечения в поселке Красный Партизан. Это привело к обесточиванию всего поселка. Помимо этого, ВСУ обстреляли поселок Гольмовский, ранив при этом мирного жителя 1975 года рождения. Пострадавший был ранен осколком в грудную клетку. В Гольмовском также были повреждены три дома и один детский сад.

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Напомним, за сутки 16 декабря украинские войска 30 раз обстреляли ДНР, выпустив в общей сложности 760 боеприпасов различных видов. При этом под обстрел попало 18 населенных пунктов. ВСУ применяли артиллерию, танки, минометы и другое вооружение.