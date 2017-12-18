Вашингтон, 18 декабря, 2017, 09:17 — ИА Регнум. Действующий президент США Дональд Трамп имеет массу странных привычек. Издание «Indy100» составило рейтинг из девяти странностей президента, вызывающих наибольшее удивление у пользователей соцсетей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Издание сообщает, что Трамп не позволяет никому из окружения трогать пульт от телевизора в своем кабинете. При этом экран в постоянном режиме показывает любимые новостные каналы президента, чаще всего Fox news. Телевизор в беззвучном режиме работает даже в ходе совещаний.

Также известно, что Трамп выпивает порядка 12 банок диетической колы в день. В кабинете даже установлена специальная кнопка, по нажатию которой ему приносят этот напиток.

Дональд Трамп любит переставлять предметы на столе. Эта привычка президента США демонстрировалась в одном из вирусных видео, опубликованном в Twitter. Трамп будто стремиться расчистить пространство перед собой, резким движением отодвигая стаканы, папки с документами, информационные таблички и ручки.

Трамп называет себя гермофобом и часто моет руки. Если ему покажется, что у собеседника грязная рука, он, скорее всего, откажется ее пожать.

Американский лидер испытывает беспокойство, если продолжительное время не видит своего имени в заголовках новостей. Так, по данным New York Times, один из бывших советников Трампа сообщил им, что президент очень переживает, если в течение 2—3 дней о нём не говорят в новостях.

Президент США очень гордится своей прической, над которой так часто шутят в соцсетях. Сообщают, что Трамп всегда заботится, чтобы волосы на его голове были чистыми и уложенными именно в ту форму, которую все привыкли видеть.

Отмечают, что Дональд Трамп часто показывает гостям ванные комнаты, которые были отремонтированы в Белом доме после его избрания. Спальня Линкольна и Балкон Трумэна — наиболее частые остановки в ходе его экскурсий по резиденции.

Помимо перечисленного, американский президент будто бы не заботится о собственном здоровье: ест очень много вредного фаст-фуда и спит 5—6 часов в день.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 декабря Дональд Трамп получил титул главного «Пинокио», по мнению The Washington Post. Такой титул издание присваивает тем ораторам, которые любят удивлять публику громкими заявлениями, при этом не утруждая себя доказательствами.

Трамп часто становится героем вирусных материалов в соцсетях. Так, через несколько дней после его инаугурационной речи вышел видеоролик, построчно сравнивающий его выступление с речью одного из героев фильма Кристофера Нолана «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды». Как оказалось, многие фразы буквально цитируют то, о чём говорил главный злодей упомянутого фильма.