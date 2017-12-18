Тегусигальпа, 18 декабря, 2017, 09:01 — ИА Регнум. Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес признан победителем в президентской гонке, сообщает 18 декабря Associated Press.

Daniel Malpica Хуан Орландо Эрнандес

Итоги голосования не признал главный конкурент Эрнандеса Сальвадор Насралла, что вызвало массовые демонстрации на улицах государства.

«Мы выполнили наши обязательства и хотим, чтобы в нашей стране настал мир», — заявил председатель избирательной комиссии Дэвид Матаморос.

Согласно официальным данным, Эрнандес набрал 42,95% голосов избирателей, в то время как за Насраллу проголосовали 41,42% граждан.

Еще до публикации официальных результатов голосования оппозиционный кандидат заявил о своем непризнании итогов плебисцита.

В результате столкновений на улицах Тегусигальпы, вызванных призывом оппозиции к акциям протеста, погибли по меньшей мере 17 человек.

Напомним, оппозиционный кандидат Сальвадор Насралла после президентских выборов отправился в Вашингтон, чтобы предоставить доказательства «многочисленных фактов мошенничества» со стороны избирательных комиссий.