Президент Гондураса переизбран на второй срок
Тегусигальпа, 18 декабря, 2017, 09:01 — ИА Регнум. Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес признан победителем в президентской гонке, сообщает 18 декабря Associated Press.
Итоги голосования не признал главный конкурент Эрнандеса Сальвадор Насралла, что вызвало массовые демонстрации на улицах государства.
«Мы выполнили наши обязательства и хотим, чтобы в нашей стране настал мир», — заявил председатель избирательной комиссии Дэвид Матаморос.
Согласно официальным данным, Эрнандес набрал 42,95% голосов избирателей, в то время как за Насраллу проголосовали 41,42% граждан.
Еще до публикации официальных результатов голосования оппозиционный кандидат заявил о своем непризнании итогов плебисцита.
В результате столкновений на улицах Тегусигальпы, вызванных призывом оппозиции к акциям протеста, погибли по меньшей мере 17 человек.
Напомним, оппозиционный кандидат Сальвадор Насралла после президентских выборов отправился в Вашингтон, чтобы предоставить доказательства «многочисленных фактов мошенничества» со стороны избирательных комиссий.