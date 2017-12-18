Трамп: Отставки спецпрокурора Мюллера не будет
Вашингтон, 18 декабря, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Спецпрокурор США по «российскому делу» Роберт Мюллер продолжит свою работу, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает 18 декабря агентство Associated Press.
На вопрос журналиста, планирует ли Трамп отправить в отставку спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство России в прошлогодние президентские выборы в США, глава государства ответил отрицательно.
«Нет, я не планирую», — заявил президент США.
Напомним, спецпрокурор США Мюллер расследует предполагаемые связи Дональда Трампа с Москвой, наличие которых постоянно опровергается как в Кремле, так и в администрации президента США.
Отметим также, что ранее юристы Трампа обвинили Мюллера в незаконном получении документов по «российскому делу».
Добавим, Роберт Мюллер представил первые итоги своего расследования в октябре 2017 года. Обвинения были предъявлены тогда экс-главе предвыборного штаба господина Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу. Обвиняемым вменяется в вину 12 преступных эпизодов, среди которых — антигосударственный сговор, отмывание денег и неуплата налогов. При этом ни одно из обвинений напрямую не связано с «вмешательством» России в выборы президента США.
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