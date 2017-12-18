Вашингтон, 18 декабря, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Спецпрокурор США по «российскому делу» Роберт Мюллер продолжит свою работу, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает 18 декабря агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

На вопрос журналиста, планирует ли Трамп отправить в отставку спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство России в прошлогодние президентские выборы в США, глава государства ответил отрицательно.

«Нет, я не планирую», — заявил президент США.

Напомним, спецпрокурор США Мюллер расследует предполагаемые связи Дональда Трампа с Москвой, наличие которых постоянно опровергается как в Кремле, так и в администрации президента США.

Отметим также, что ранее юристы Трампа обвинили Мюллера в незаконном получении документов по «российскому делу».

Добавим, Роберт Мюллер представил первые итоги своего расследования в октябре 2017 года. Обвинения были предъявлены тогда экс-главе предвыборного штаба господина Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу. Обвиняемым вменяется в вину 12 преступных эпизодов, среди которых — антигосударственный сговор, отмывание денег и неуплата налогов. При этом ни одно из обвинений напрямую не связано с «вмешательством» России в выборы президента США.

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