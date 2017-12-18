Москва, 18 декабря, 2017, 08:44 — ИА Регнум. В Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США не стали комментировать передачу ведомством информации о подготовке теракта в Санкт-Петербурге, предложив обратиться за подробностями к заявлению Белого дома.

Дарья Драй ИА REGNUM Казанский собор

Так официальный представитель ведомства ответила на запрос РИА Новости. В сообщении пресс-службы Белого дома говорится о том, что основываясь на предоставленной США информации, российские власти сумели поймать террористов накануне атаки.

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Речь идет о спецоперации ФСБ РФ 13—14 декабря, когда были задержаны семь членов террористической ячейки «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В заявлении спецслужбы уточнялось, что теракт планировался 16 декабря «в одном из культовых учреждений».

Позже стало известно, что целью атаки должен был стать Казанский собор и другие места массового скопления людей. У задержанных было изъято значительное количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, а также автоматическое оружие и боеприпасы. Изъята была и экстремистская литература.

Деятельностью ячейки руководили зарубежные кураторы с помощью мессенджера Telegram. 17 декабря между президентами России и США по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор, в ходе которого Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за предоставленную ЦРУ информацию.

В сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что информация американской спецслужбы позволила выйти на след террористов, обнаружить их и задержать. Также Путин отметил, что в случае получения информации о подготовке теракта в США российская сторона незамедлительно оповестит американских коллег.

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Путин попросил Трампа передать слова благодарности директору ЦРУ Майку Помпео и оперативным сотрудникам американской разведки, которым удалось добыть эту информацию. Президент США заявил, что Вашингтон рад помочь России в предотвращении теракта, а также поблагодарил российского лидера за звонок.

В сообщении пресс-службы Белого дома отмечается, что такое сотрудничество — пример позитивных вещей, которые могут произойти, когда наши страны работают вместе. После разговора с Путиным Трамп связался с главой ЦРУ, чтобы «поздравить личный состав и все разведывательное сообщество с прекрасно выполненной работой».

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Накануне, 16 декабря, Выборгский районный суд Санкт-Петербурга санкционировал арест двух террористов, 17 декабря решением Смольнинского райсуда были арестованы еще трое подозреваемых, они останутся под стражей два месяца.

По словам члена Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майора ФСБ запаса Александра Михайлова, пример помощи ЦРУ — ответственное отношение США к необходимости реального объединения усилий с Россией в области борьбы с терроризмом. Он пояснил, что между спецслужбами двух стран существует двухстороннее соглашение и идет сотрудничество в разных формах.

«Ту информацию, что есть у нас, мы всегда передаем. Но вопрос заключается в активности такого сотрудничества», — цитирует Михайлова РИА Новости. Он уточнил, что со своей стороны США сделали то, что должны были сделать.

Генерал-майор ФСБ запаса также предположил, что ячейка, которая готовила теракт в Петербурге, «попала в поле зрение американских спецслужб», после чего ЦРУ передала соответствующую информацию российской стороне.