Петропавловск-Камчатский, 18 декабря, 2017, 08:41 — ИА Регнум. На Камчатке обещают реконструировать девять местных аэропортов. Необходимые средства планируется предусмотреть в федеральном бюджете на 2019−2021 годы. Об этом 18 декабря сообщается на портале правительства Камчатского края.

(сс) gustavmelin0 Cамолет. Небо

Как напомним губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Планируется, что в первую очередь модернизируют аэропорты в сёлах Тиличики, Палачи, Тигиль, Мильково, Усть-Камчатск, Соболево, Озёрная и Усть-Хвайрюзово. Аэропорты в указанных населённых пунктах давно не ремонтировались, имеют грунтовые ВПП и не могут принимать воздушные суда в межсезонье.

«Проекты готовы почти по всем объектам. В общей сложности на проведение работ по реконструкции аэропортов края необходимо 14 млрд рублей», — заявил Илюхин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее на Камчатке заявили об увеличении пассажиропотока через главный аэропорт края. В январе 2017 года воздушная гавань обслужила на 7% больше пассажиров, чем за аналогичный период 2015 года.

За 2016 году через аэропорт прошло на 6,8% больше пассажиров, путешествующих внутри страны, и на 61,7% больше отправляющихся за границу.