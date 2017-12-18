Киев, 18 декабря, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Монумент в честь еврейского праздника Ханука осквернили 17 декабря неизвестные в Киеве, сообщает портал «Киев оперативный» на странице в соцсети Facebook.

Ханукальный светильник

Согласно сообщению, инцидент произошел 17 декабря около 19:00. Вандалы решили осквернить символ праздника, ханукальный светильник на Подоле в Киеве, облив его кровью. Предположительно, неизвестные использовали кровь животного.

По данному происшествию было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Отмечается, что ранее монумент также подвергался вандализму — хулиганы нанесли на него нацистскую свастику.

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Ханукия, или ханукальный светильник — светильник, который зажигают в течение восьми дней еврейского праздника Ханука. Ханукия состоит из восьми основных светильников и одного вспомогательного, в которые вставляют свечи.

Напомним, это не первый случай, когда на Украине оскверняют еврейские символы. Так, ранее глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский заявил, что неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста в Тернополе. После этого посольство Украины в Израиле призвало украинские власти расследовать факты вандализма в отношении еврейских символов на Украине.

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