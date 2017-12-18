Киев, 18 декабря, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Риск объявления государственного дефолта Украиной без продления помощи Международного валютного фонда (МВФ) ещё на 10—15 лет резко возрастёт уже в 2019—2020 годах, сообщает источник в МВФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дефолт

Киев просто вынужден вести переговоры о продлении финансовой помощи, чтобы не дать развиться такому сценарию.

«Украина обречена иметь программы с фондом на ближайшие 10—15 лет, поскольку у них в 2019 году скачок платежей по новым кредитам от фонда, Евросоюза, Америки. 19—20 годы — пики платежей», — сообщил источник RT.

Кроме того, по данным МВФ, если новая программа финансовой помощи Украине не будет запущена, вероятность дефолта «очень большая».

Российские долги, отмечается, не являются препятствием для оформления такой программы помощи, хотя формально МВФ и призывает к урегулированию задолженности «в рамках текущей программы».

Напомним, 6 декабря директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что содействие антикоррупционным структурам — обязанность Киева перед Международным валютным фондом (МВФ).

По словам Лагард, действия киевских властей, дискредитирующие работу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), «беспокоят» МВФ. Лагард подчеркнула, что Киев должен бороться с коррупцией, а не препятствовать борьбе.

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