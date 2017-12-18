Москва, 18 декабря, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Количество жителей России, которые стали хуже относится к США и Евросоюзу, увеличилось с начала 2017 года с 49% до 60% и с 47% до 54% соответственно. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Иван Шилов ИА REGNUM Статуя Свободы. Фрагмент

К США хорошо относятся 24% российских граждан (в начале 2017 года их число составляло 37%).

Страны Евросоюза, по данным на конец года, позитивно воспринимают 28%, в январе 2017 года — 39%.

При этом граждане РФ считают, что России надо налаживать отношения с США и странами Запада. Число респондентов, высказывающих такую точку зрения, выросло с сентября 2016 года с 62% до 75% (декабрь 2017 года).

Противоположной точки зрения придерживаются 16% жителей России. В сентябре 2016 года о том, что не нужно восстанавливать отношения с США и ЕС, заявляли 24%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, в сентябре 2017 года негативно воспринимали Европейский союз 48% жителей России, несмотря на рост позитивного отношения к нему в августе 2017 года.

Отношения России и США хорошими считали 6% граждан РФ, плохими — 50%, в чем-то хорошими, в чем-то плохими — 29%.

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