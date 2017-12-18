Варшава, 18 декабря, 2017, 08:10 — ИА Регнум. Украина не в состоянии выиграть войну с Россией, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, сообщает «Польское радио».

Иван Шилов ИА REGNUM Война на Украине

По его словам, «войну» с Россией Украина выдержать не в состоянии, поэтому Киеву не нужно оружие для начала открытой агрессии с Российской Федерацией. Тем не менее ВСУ нуждаются в летальном оружии для того, чтобы «задержать сепаратизм» в Донбассе или Крыму, считает Ващиковский.

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Он также отметил, что разрешение, которое дала Канада Украине на импорт оружия, не является удивительным событием. Ващиковский подчеркнул, что на Украину всё равно будет поступать летальное оружие, раньше или позже.

«Мы также, конечно же, сотрудничаем с Украиной и передаем определенные элементы военного снаряжения, но это не смертоносное снаряжение», — сказал Ващиковский.

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Он добавил, что Польша пока что не рассматривает вариант предоставления украинской армии оружия и что этот вопрос требует более тщательной проработки.

Напомним, ранее Канада внесла Украину в список стран, в которые разрешено экспортировать из Канады автоматическое огнестрельное оружие. При этом в канадском правительстве отметили, что включение в данный список не означает, что Канада будет предоставлять Украине оружие, однако Киев сможет закупать вооружение у Оттавы.