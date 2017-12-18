Омск, 18 декабря, 2017, 07:51 — ИА Регнум. В Омской области разгорается скандал, связанный с зарплатами врачей. Местные пользователи соцсетей поделились «историей о том, как в Омске выполняют указы президента РФ по повышению заработной платы врачам».

Картина неизвестного художника. Аллегория медицины.XIX

В частности, уточняется, что в омском медучреждении врачам разослали уведомления об изменении условий трудовых договоров. Сначала врачей клинической медико-санитарной части №9 обрадовали, сообщив, что с 1 февраля 2018 года «будет произведено увеличение размера должностного оклада в соответствии с профессиональными квалификационными группами должностей».

Однако затем медиков опустили с небес на землю:

«В связи с увеличение должностного оклада будет произведено соответствующее уменьшение размера выплат стимулирующего характера. При этом размер получаемой вами заработной платы останется без изменения».

В завершении письма и вовсе говорится, что если медик откажется работать в новых условиях, его уволят «по пункту 7 статьи 77 ТК РФ (отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определённых условий трудового договора)».

Эта запись в группе «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте» менее чем за сутки набрала 14 тысяч просмотров, почти 300 «лайков» и несколько десятков комментариев. Пользователи в комментариях делились информацией, что, к сожалению, эта ситуация не является экстраординарной:

«Так и везде делается. З/п увеличивают, а премию уменьшают. По бумагам з/п увеличена, а по факту как она была, так и осталась».

«Да вы вселенную открыли. Лет так… дцать уже так живут работники медицины. Стимулирующие сняли, за стаж сняли… И при всем этом зарплаты бюджетников растут настолько быстро, что наша экономика за ними не успевает», — иронизирует ещё один пользователь.

Многие отреагировали на эту новость с возмущением:

«Одним словом, государственная система не работает на простых граждан».

«Ребята, так вообще быть не должно, надо возмущаться, а вы руки отпускаете», — призывает подписчик паблика.

«На все возмущения ответ один «не нравится — увольняйтесь!» — ответил ему другой пользователь.

«Я медик, с 2012 года повышают «зарплату». Ну как повышают, оклад больше стал, но все выплаты почти убрали, в 2012 году у меня оклад был 4600, сейчас — 12 000, только зарплата в целом не изменилась совсем за 5 лет. Убрали стаж, убрали стимулирующие и т. д. Я не жалуюсь на зарплату, только обидно, что чтобы нормально зарабатывать, нужно работать далеко не на ставку», — объясняет омичка.

Чтобы разъяснить ситуацию, корреспондент ИА REGNUM обратился за комментарием в министерство здравоохранения Омской области. И там возмущений омичей не разделили, а наоборот, попытались убедить, что врачи стали жить лучше, так как рост коснулся гарантированной части зарплат.

«Структура заработной платы медицинских работников приводится в соответствие с рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации. Производится её перераспределение путём увеличения окладной, то есть гарантированной части, и, соответственно, уменьшения стимулирующих выплат, то есть той части заработной платы, которая может меняться в зависимости от качества и объёма выполненной работы, наличия или отсутствия жалоб со стороны пациентов и так далее. То есть мы говорим об увеличении гарантированной части заработной платы, которая не будет меняться в зависимости от определённых факторов. При этом общая сумма зарплаты остаётся на прежнем уровне. Фраза о прекращении трудовой деятельности в случае отказа от продолжения работы в новых условиях является стандартной при любых изменениях в трудовом договоре, будь то изменение режима работы или условий труда», — сказали ИА REGNUM сегодня, 18 декабря, в областном минздраве.

Как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, средняя зарплата в Омской области за январь-сентябрь 2017 года составила 29 064 рубля, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 6,3%. При этом в области здравоохранения и социальных услуг эта цифра оказалась ниже — 25 892,1 рубля.

Добавим, о том, как в регионах исполняются майские указы президента РФ Владимира Путина, ИА REGNUM сообщало не единожды. К началу 2018 года регионы должны выполнить ряд ключевых индикаторов, обозначенных в майских указах. В том числе речь идёт о повышении зарплаты отдельным категориям бюджетников. До 200% от средней региональной заработной платы к 2018 году должна вырасти средняя зарплата врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников, а также работников медицинских организаций, имеющих высшее образование. А зарплаты работников учреждений культуры, преподавателей и мастеров производственного обучения, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны достичь уровня средней заработной платы по региону.

Но на деле ситуация представляется не столь радужной.

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Например, в Казани врачам собрались повышать зарплаты через реорганизацию. То есть ряд городских поликлиник реорганизуют, а высвободившиеся средства потратят на реализацию майских указов президента по зарплатам.

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А совсем недавно сигнал о перекосе в выполнении майских указов поступил из Забайкальского края. Дипломированная медсестра, работающая в одном из отделений районной больницы, получила 15 тысяч рублей, а санитарка в том же отделении — 22 тысячи рублей.

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