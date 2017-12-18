Москва, 18 декабря, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Соревнования по стритрейсингу дорого будет обходиться их организаторам. В Госдуме РФ намерены ужесточить наказание для участников уличных гонок. Соответствующий пакет законопроектов разработала рабочая группа законодательного органа, сообщают «Известия». Эту информацию подтвердил заместитель главы думского комитета по безопасности Анатолий Выборный («Единая Россия»).

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На рассмотрение нижней палаты парламента документы будут внесены после получения отзывов из правительства и Верховного суд.

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Так, новые законодательные нормы предусматривают новые статьи для стритрейсеров, которые предлагается внести в КоАП и УК — «Незаконные автомобильные или мотоциклетные соревнования». За организацию уличных гонок может грозить штраф до 1 млн рублей и наказание до двух лет лишения свободы. Если же правонарушение совершено впервые, то нарушитель может отделаться штрафом в 50 тыс. рублей.

Также предлагается увеличить штрафы для водителей, которые продолжают ездить после лишения прав.

Законопроект депутаты могут рассмотреть уже до конца года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области гонки на федеральной трассе стритрейсеры устроили весной 2016 года прямо на федеральной трассе «Байкал». Для этого они перекрыли движение автомобилей в обе стороны. В образовавшуюся пробку попали в том числе военные грузовики, водители которых включили аварийную сигнализацию. Соревнования остановили инспекторы ГИБДД, которым поступили десятки жалоб от обычных участников движения.

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