Москва, 18 декабря, 2017, 07:40 — ИА Регнум. К Новому году в Москву вернутся лёгкие морозы и снегопады. Об этом сегодня, 18 декабря, заявил метеоролог Леонид Старков, пишет «Вечерняя Москва».

Новогодняя ночь

По его словам, на этой неделе (18 — 23 декабря) пройдут снегопады, и снежный покров восстановится.

Толщина снежного покрова может достичь 10−12 сантиметров снега.

Температура воздуха понизится до — 5, — 7 градусов, но сильных морозов не ожидается.

В Москву придут морозы, но не суровые — погода будет вполне комфортной, отметил Старков.

«В новогоднюю ночь ожидается от — 1 до — 6 градусов», — дал прогноз синоптик.

Отметим, специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили столичных автомобилистов о приближающемся гололеде.

Как сообщало ИА REGNUM, погода в Москве установила очередной температурный рекорд. Согласно данным базовой московской метеостанции, на ВДНХ в 03:00 температура воздуха поднялась до +7,7 градусов.

Это рекордно высокий показатель для 17 декабря за 138-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.

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