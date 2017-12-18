Торги фьючерсами на биткойн стартовали на Чикагской бирже
Чикаго, США, 18 декабря, 2017, 07:37 — ИА Регнум. Чикагская товарная биржа (CME Group) начала торги фьючерсами на биткоин. Об этом сообщает агентство Associated Press.
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Криптовалюта
«Торговля фьючерсами на биткоин на Чикагской товарной бирже стартовала в воскресенье (17 декабря)», — говорится в сообщении.
Отметим, что к 07:29 мск цена на биткоин составляла $18,89 тыс.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года курс самой популярной в мире криптовалюты увеличился в несколько раз. Если в начале года биткоин торговался в районе $1 тыс, то к концу октября достигла отметки в $6 тыс, после чего практически еженедельно обновляла рекорды.
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