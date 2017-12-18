Москва, 18 декабря, 2017, 07:37 — ИА Регнум. Дорожные знаки теперь разрешено устанавливать на заборах и фасадах зданий. Такое правило следует из предварительного национального стандарта, передают «Известия» 18 декабря.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знаки

Нововведение касается семи знаков, регулирующих парковочное пространство, таких как «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена» и др. При размещении этих знаков на новых местах теперь требуется уточнять стрелками зоны их действия.

Новое правило позволит устанавливать знаки там, где раньше невозможно было поставить опору под указатель. Также благодаря этому удастся освободить тротуары, чтобы не мешать пешеходам. Разработчики уверены, что, ко всему прочему, это сократит количество «визуального мусора» на улицах городов.

«В некоторых местах просто невозможно поставить опору под знак, а крепление таблички на стену помогает сделать ее заметнее для водителя», — пояснил один из разработчиков стандарта, глава комитета «Удобная дорога» Александр Шумский.

Предварительный национальный стандарт будет действовать до 1 ноября 2010 года. Впоследствии с учетом опыта применения новых правил будет разработан национальный стандарт России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря стало известно, что на российских дорогах появится несколько десятков новых знаков. По уверениям разработчиков, это позволит сократить количество «визуального мусора», а также сэкономить средства.

Напомним, первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов пояснял необходимость реформы тем, что новых правил в отношении регулирования уличного движения не применялось более 40 лет.