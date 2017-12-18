Москва, 18 декабря, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею стала победителем Кубка Первого канала. В третьем матче турнира российские хоккеисты обыграли команду Финляндии. Встреча завершилась со счетом 3:0.

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В составе победителей шайбы забросили нападающие Сергей Андронов, Максим Шалунов и Валерий Ничушкин.

В предыдущих матчах турнира подопечные Олега Знарка обыграли сборные Швеции (3:1) и Канады (2:0).

Второе место на турнире заняла сборная Чехии, которая одержала победу над Канадой (4:1), Швецией (4:1), а также в овертайме одолела Финляндию (3:2).

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Сборная Финляндии финишировала на третьем месте, Швеция оказалась на четвёртой позиции. Пятыми стали канадцы, а последнее шестое мето заняла команда Южной Кореи.

Напомним, второй этап Еврохоккейтура, Кубок Первого канала, проходил в Москве с 13 по 17 декабря.

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала. 3-й тур

Сборная России — Сборная Финляндии — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).