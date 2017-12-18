Шанхай, Китай, 18 декабря, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Второй прототип китайского реактивного пассажирского самолета C919 завершил в Шанхае свой первый полет, сообщает 17 декабря агентство «Синьхуа».

Weimeng C919

Самолет произвел взлет в Шанхайском международном аэропорту Пудун в 10:30. Его полет продлился около 2 часов, в рамках которого проводилось тестирование ключевых систем и оборудования самолета, включая взлетное, посадочное и навигационное оборудование, а также системы связи, ускорения и торможения.

Напомним, что первый экземпляр самолета произвел свой первый полет в мае 2017 года. Первый же междугородный перелет состоялся в ноябре 2017 года.

Корпорация COMAC, ответственная за разработку самолета, планирует выпустить шесть экземпляров для проведения летных испытаний. Запланировано проведение более 1000 тестов.

Имея максимальную дальность полета 4075 км, С919 способен конкурировать с обновленным европейским Airbus 320 и новым поколением американских Boeing 737.

Как сообщало ИА REGNUM, заказы на первый китайский пассажирский авиалайнер C919 приблизились к 800.