Петропавловск-Камчатский, 18 декабря, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Для прикрытия с воздуха Камчатки, Чукотки и дальневосточной части арктического региона России на Дальнем Востоке в 2018 году будет создана новая армия, со штабом на Камчатке, сообщают 18 декабря со ссылкой на Минобороны РФ «Известия».

Mil.ru МиГ-31. Аэропорт Елизово, Камчатский край

В состав формирования войдут силы морской авиации, а также зенитно-ракетные части противовоздушной обороны (ПВО) Тихоокеанского флота России. Кроме того, в состав армии будут включены и радиотехнические войска.

Предполагается, что основу группировки составят 317-й авиационный полк и 53-я дивизия ПВО — воинские подразделения, базирующиеся на юге Камчатского полуострова, под Петропавловском-Камчатским. Отметим, что в этом же регионе расположена и главная база подводной составляющей Тихоокеанского флота, вероятный противник называет эту базу в г. Вилючинске «осиным гнездом».

Таким образом, в состав вновь создаваемой армии, кроме ракетных частей ПВО, войдут модернизированные противолодочные самолеты Ил-38Н «Новелла», высотные перехватчики МиГ-31, эскадрильи вертолетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Этот регион в последнее время стал «горячим». Военная активность США здесь повысилась в разы под предлогом северокорейской ракетной угрозы», — заявил «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

По мнению эксперта, создание новой армии ВВС и ПВО — это асимметричный ответ на возрастающую активность военной авиации США.

Напомним, объединенные под одним командованием силы ВВС и ПВО будут оперативно отслеживать угрозы в регионе и эффективно им противостоять. Задача новой военной группировки — исключить возможное внезапное воздушное нападение противника.

Новое формирование создается для действий в единой системе управления с основными силами Тихоокеанского флота России и всего Восточного военного округа.

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