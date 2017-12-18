Москва, 18 декабря, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Официальный старт президентской кампании дан в России с момента опубликования 18 декабря постановления Совета Федерации РФ о назначении выборов президента на 18 марта 2018 года, текст которого приводит «Российская газета».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Постановление было принято на заседании верхней палаты российского парламента 15 декабря и опубликовано в №7452 (286) федерального выпуска издания. Со дня опубликования документа в России стартуют все официальные действия и процедуры, в том числе допускается проведение собраний инициативных групп для выдвижения кандидатов в президенты России.

18 декабря Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России проведет совещание, на котором утвердит календарный план избирательной кампании и даст старт работе информационно-справочного центра.

Любой избиратель сможет узнать, «где, когда, при каких обстоятельствах он может проголосовать, как выбрать избирательный участок по месту нахождения, а не по месту прописки», — описал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев одно из направлений работы центра.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова выразила уверенность, что выборы президента РФ пройдут в конкурентной борьбе. Она также отметила, что надеется на «положительные» сюрпризы в ходе президентской кампании.

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Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. Желание участвовать в них изъявили по меньшей мере 23 человека, включая президента РФ Владимира Путина. Памфилова также отмечала, что количество претендентов, скорее всего, возрастет. Однако это не означает, что все желающие подадут документы в ЦИК.