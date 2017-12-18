Москва, 18 декабря, 2017, 07:23 — ИА Регнум. Купюра достоинством 50 рублей может выйти из обращения. Такой исход банкноте предрекают эксперты. Это связано с появлением новых купюр в 200 и 2000 рублей, а также предпочтением жителей России расплачиваться карточкой, а не наличными.

Купюра 50 рублей

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ЦБ предложили вообще отказаться от монет

Намерение Банка России максимально сократить наличный денежный оборот, вероятнее всего, больше скажется на 50-рублевой купюре. Именно у нее, по мнению директора компании «Мани Фанни» Александра Шустова, больше всего шансов уйти в прошлое.

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«В ближайшее время практически полностью уйдут из обращения купюры номиналом в 10 рублей, в перспективе 3—4 лет то же самое может произойти и с купюрами номиналом 50 рублей», — приводит телеканал «Звезда» комментарий заместителя председателя правления «Локо Банка» Андрея Люшина.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк сообщил, что в России в обращении находится слишком много монет, и рекомендовал стимулировать население активнее избавляться от мелочи. В Совете Федерации предложение ЦБ поддержали, отметив при этом, что можно даже подумать над вариантом «вообще избавиться от металлических денег, оставив только бумажные».

По данным ЦБ, на сегодня ЦБ отмечает, что количество монет различных номиналов в обращении на одного российского гражданина значительно превосходит имеющуюся потребность и примерно в 1,5 раза превышает уровень обеспеченности монетой в еврозоне.

Добавим, что в октябре 2017 года в России вышли в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. В массовый оборот они поступят в декабре 2017 года.

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