Москва, 18 декабря, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 16 декабря незначительным снижением. Цена на Brent остается торговаться выше уровня $62 на продолжающемся отключении нефтепровода в Северном море, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

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Эффект от сделки ОПЕК сходит на нет, а увеличение нефтедобычи в США с укреплением американской валюты начинают оказывать давление на нефтяной рынок.

Согласно представленным 16 декабря еженедельным данным компании Baker Hughes, за неделю со 2 по 8 декабря количество буровых установок по добыче нефти выросло на две единицы до 751 штук.

Количество газовых установок осталось без изменений, на уровне 180 штук. Общее число буровых установок (газовых и нефтяных) увеличилось на две единицы до 931 штуки.

Сегодня, 18 декабря, баррель Brent стоит $63,33 (+0,17%). Дневной и недельный графики начинают посылать инвесторам медвежьи сигналы. Зона $61,0—$62,0 является ключевой поддержкой.

Если продавцы смогут её пройти, то по нефти Brent ожидается удешевления цены до $58,59 к 05.02.18. Сегодня цена, скорее всего, останется торговаться в диапазоне $63,90—$63,90.

Напомним, 15 декабря стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,12%, до $63,23 за баррель, WTI повысилась на 0,43%, до $57,33 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в феврале 2018 года на СПбМТСБ составляет $61,31 за баррель.

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