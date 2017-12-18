Москва, 18 декабря, 2017, 07:13 — ИА Регнум. Торги на российском валютном рынке открылись 15 декабря ростом по доллару и евро. После неожиданного решения Банка России снизить ключевую ставку сразу на 50 б.п., до 7,75% годовых, курс доллара подскочил на 15 коп., до 59,06 руб., курс евро — на 23 коп., до 69,67 руб. За год регулятор снизил ключевую ставку с 10% до 7,75% шесть раз, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Выступая на пресс-конференции, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ставки на 50 п. вызвано обновлением макроэкономического прогноза из-за продления ОПЕК соглашения об ограничении нефтедобычи. По оценкам Банка России, темпы роста экономики по итогам 2017 г. будут близки к потенциальным и составят 1,7—2,2% против базового сценария 1,0—1,5%.

Снижение ставки было неожиданным для рынка, но решение ЦБ РФ не оказывает сильного и продолжительного влияния на валютный рынок. К закрытию торгов в Европе курс доллара снизился до 58,75 руб., курс евро — до 69,09 руб.

Вопреки укреплению доллара, рубль отыграл все потери. Укрепление рубля можно объяснить сохраняющимся высоким спросом на ОФЗ. По итогам дня индекс государственных облигаций России (RGBI) вырос на 0,21%, до 141.03.

Сегодня, 18 декабря, Brent торгуется в плюсе на 0,13%. Пара доллар/рубль сохранит боковой тренд около уровня 59 руб. до среды со смещением вниз. Стартовал налоговый период. Он будет поддерживать рубль до 25 декабря, пока не пройдет пик платежей. Для пары евро/рубль торговый диапазон сохраняется между уровней 69,00—69,67 руб.

Напомним, 15 декабря по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 4 коп. (+0,07%), до 58,80 руб., курс евро снизился на 12 коп. (-0,18%), до 69,17 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,8 млрд (+7.69%), евро/рубль — 409,2 млн евро (-19,76%).

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