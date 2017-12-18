Якутск, 18 декабря, 2017, 07:58 — ИА Регнум. Кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов прокомментировал прогнозы экспертов об изменениях наличного денежного оборота в России и высоких шансах выходы из оборота 50-рублёвых купюр. В Якутии банкноты этого номинала уже становятся редкостью, высказал корреспонденту ИА REGNUM мнение экономист из республики.

Ken Teegardin Экономика

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Комментируя заявление Центробанка РФ о переизбытке монет в обороте по сравнению с потребностями населения, опрошенные «Газета.ру» эксперты озвучили прогноз о выходе из обращения в ближайшее время сначала 10-рублёвых, а затем и 50-рублёвых банкнот. Ожидается также изменение наличного денежного обращения в России.

«В Якутии десятирублёвые купюры уже давно вышли из оборота, и мелкие монеты достоинством менее 1 рубля больше не используются при расчётах за покупки в магазинах, — отметил Юрий Данилов. — У нас, по-видимому, и 50 рублёвая купюра становится редкостью, так как в банкоматах при обналичивании обычно нет таких купюр. Деньги в стране за последние годы значительно обесценились».

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Тем не менее эксперт полагает, что вряд ли в России в скором будущем наличные деньги будут в большей степени заменены безналичным оборотом. При этом экономист высказал мнение, что необходима деноминация денег:

«Скажем, в 100 раз. Тогда курс рубля к доллару достигнет уровня СССР».

Юрий Данилов также подчеркнул, что в данное время угрозы дефолта в России нет, так как международные резервы страны составляют почти 430 млрд. долларов.

«Тем не менее существует угроза дальнейших отзывов лицензий в банковской сфере, а также кризис среди предприятий малого и среднего бизнеса», — опасается кандидат экономических наук.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центробанк РФ констатировал, что количество монет различных номиналов в обращении на одного российского гражданина значительно превосходит потребности, примерно в 1,5 раза превышая уровень обеспеченности монетой в еврозоне. Жителям России предложили сдавать монеты в специальные монетоприемники.