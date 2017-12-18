Барнаул, 18 декабря, 2017, 06:57 — ИА Регнум. Не только в Алтайском крае, но и в других российских регионах обеспокоены качеством возводимого жилья. Серьёзные претензии к негосударственной экспертизе проектов, по которым оно строилось, обозначили представители более 15 российских территорий. В итоге они поддержали законодательную инициативу алтайских депутатов о внесении поправок в Градостроительный кодекс РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сегодня, 18 декабря, руководитель Алтайской государственной инспекции Андрей Степанов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Обрушившаяся крыша торгового центра «Галактика» в Барнауле

«Нас поддержали Республики Крым, Бурятия, Саха (Якутия), Хакасия, Кемеровская, Владимирская, Амурская, Омская, Костромская, Новосибирская, Волгоградская Сахалинская Архангельская Ростовская, Тюменская, Свердловская области, г. Санкт-Петербург и Краснодарский край, то есть от запада до востока страны. Соответствующие материалы мы направим в Госдуму России. Многие субъекты поделились аналогичными нашим проблемами с качеством работы экспертиз и внесли дополнительные предложения по усилению контроля в этой сфере.

Выражаю благодарность коллегам за высокую оценку нашего труда. Полагаю, что формирование правового поля — важная составляющая обратной связи надзорных органов и законодателей, которые, опираясь на опыт практиков, могут улучшить эффективность правового регулирования и, в конечном счете, — обезопасить население», — подчеркнул Андрей Степанов.

Напомним, чтобы минимизировать случаи обрушения крыш и самих вводимых в эксплуатацию социально значимых объектов, Алтайским краевым законодательным собранием на рассмотрение в Государственную Думу внесён законопроект о внесении поправок в Градостроительный кодекс РФ. Речь идёт о повышении качества проведения экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.

«Качество экспертных заключений имеет очень серьезное влияние на конечное качество объектов в строительстве, так как основная задача экспертизы — это соответствие проекта СНИПам и другим обязательным документам», — отмечено в положительном отзыве комитета государственного строительного надзора и экспертизы правительства Хабаровского края.

Алтайский законопроект уже рассмотрен профильным комитетом, Советом Государственной Думы (протокол от 14.11.2017 №80, пункт 93). Рассмотрение инициативы Государственной Думой должно состоятся уже в феврале 2018 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ЧП с обрушением части крыши нового торгового центра «Галактика», произошедшее год назад в Барнауле, хоть и обошлось без жертв, но повлекло за собой проверки других готовых к эксплуатации социально значимых зданий. Вывод был неутешителен: проблема часто заключается в нарушениях, допущенных на стадии проектирования. Причём, проекты, как правило, сделаны негосударственной экспертизой.

Алтайские законодатели предлагают также наделить органы государственного строительного надзора правом обжалования заключений частной экспертизы, усилить требования к аттестации физических лиц, которые занимаются подготовкой заключений экспертизы, увеличив их стаж работы в этой сфере с 5 до 7 лет.