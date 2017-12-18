Сеул, 18 декабря, 2017, 06:52 — ИА Регнум. Более половины жителей Южной Кореи позитивно отнеслись к визиту президента страны Мун Чжэ Ина в Китай, сообщает 18 декабря агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Согласно социологическим исследованиям, 55,8% южных корейцев позитивно восприняли четырехдневный визит президента страны в Китай, утверждая, что он поспособствует делу мира и стабильности на Корейском полуострове.

Данные основаны на мнении 510 опрошенных, доля погрешности опроса находится в районе 4,3% при 95% степени достоверности.

Рейтинг поддержки Муна был в районе 68,6% на 15 декабря, падая уже третью неделю подряд. Однако, он продолжает оставаться высоким с момента, когда Мун вступил в должность в мае 2017 года.

Результаты основаны на еженедельно исследовании 2518 респондентов, чье мнение опрашивается с понедельника по пятницу. Погрешность оценивается в районе 2%, а степень достоверности — на уровне 95%.

Поддержка правящей Демократической партии, членом которой является Мун, прибавила 2,8% за прошедшую неделю, достигнув 51,9%.

Главная оппозиционная партия «Свободная Корея» получила 18,7% поддержки. За ней следуют центристы и консерваторы с общей долей поддержки 5,8%.

Напомним, что Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетил 13 декабря с официальным визитом Китай, приняв участие в бизнес-форуме предпринимателей, который прошел в китайской столице. Он высказался за начало «новой эры» в отношениях с КНР.

Стоит отметить, что «старая эра» была омрачена размещением американской системы ПРО на территории Южной Кореи, что КНР небезосновательно расценила, как прямую угрозу суверенитету и национальной безопасности страны.