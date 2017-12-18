Казань, 18 декабря, 2017, 06:58 — ИА Регнум. Основной объём поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Татарии по итогам 2017 года планируется получить от налога на прибыль — 31,5% (78,5 млрд рублей). И хотя по итогам 11 месяцев 2017 года было собрано 74,9 млрд рублей, по шести крупнейшим отраслям региона наблюдается спад платежей относительно такого же периода 2016 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на доклад министра финансов РТ Радика Гайзатуллина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Наибольшее снижение показателя отмечалось в сфере химического и нефтехимического производства — почти на 2 млрд рублей, или с 11,317 до 9,403 млрд рублей, что составляет почти 17%. Далее следует машиностроение — спад на 888 млн рублей, или 45% (1,979 до 1,091 млрд рублей). И замыкает тройку сфера страхования, где платежи от налога на прибыль снизились на 64% (с 579,6 до 206,5 млн рублей). В этом же списке торговля и общепит — с 3,327 до 2,927 млрд рублей, дорожное строительство — с 432,3 до 213,5 млн рублей и банковская деятельность — с 3,356 до 3,279 млрд рублей.

По данным минфина РТ, платежи по этому налогу снизились у 531 организации, что составляет 45% от общего количества. Из числа крупных предприятий, снизивших уплату налога на прибыль, ведомство отметило ПАО «Казанский вертолетный завод» — на 1,31 млрд рублей, ОАО «Таиф» — на 1,264 млрд рублей, ПАО «Казаньоргсинтез» — 1,106 млрд рублей.

На втором месте после налога на прибыль идёт налог на доходы от физических лиц, доля платежей которого в вышеперечисленных доходах — 27,7%. Ожидается, что в бюджет поступит 68,9 млрд рублей (прирост почти на 2% относительно 2016 года), из которых 60 млрд рублей собрали за 11 месяцев 2017 года. Но здесь «несмотря на ежегодную положительную динамику роста налога», наблюдается «снижение темпов роста». Если в 2016 году относительно предыдущего года темп роста был 111%, то за 2017 год он будет 107%.

«Также, в отдельных муниципалитетах темпы поступления по налогу сложились ниже, чем в среднем по республике. Одновременно в четырёх районах имеется недоимка, взыскание которой позволит устранить отставание», — отметил министр в докладе.

В целом в Татарии доходная часть ожидается в объёме 278 млрд рублей, из которых налоговые и неналоговые доходы — 250 млрд рублей, что на 1,4% выше плана. Расходы консолидированного бюджета республики за 2017 год составят 281 млрд рублей, из которых 83 млрд рублей — доля расходов муниципальных образований.

В местные бюджеты республики ожидается поступление 42,9 млрд рублей.

Стоит отметить, что от самообложения граждан в 2017 году поступило 208 млн рублей, а республиканский бюджет по схеме за 1 рубль собранных с жителей 4 рубля из бюджета добавил ещё 835 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 ноября 2017 года в 872 сельских поселениях прошли референдумы о самообложении, в девяти из них они не состоялись. В ряде муниципалитетов взнос решили собирать и с пенсионеров, инвалидов, участников Великой Отечественной войны.

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За 2017 год Татария планирует полностью освоить федеральные средства, поступившие в общем объёме 24,4 млрд рублей. При этом относительно 2012 года, по данным минфина РТ, объём поступлений снизился на 45% (на 18,4 млрд рублей). В это же время по всем видам доходов, которые должны мобилизовать в регионе, объём составит 834 млрд рублей. Из них 70% направят в федеральный бюджет.

Напомним, 15 декабря 2017 года в Казани прошла совместная коллегия финансово-налоговых ведомств Татарии. В мероприятии принял участие министр финансов РФ Антон Силуанов.