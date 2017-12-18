Финляндия и Германия целенаправленно следят за Россией: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 декабря, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Третья мировая: названы возможные очаги начала войны;
- «Угроза» от Москвы: разведка Германии негласно делилась с журналистами данными о России;
- Скандал: в Финляндии раскрыта слежка за российскими военными;
- За и против: в Молдавии треть граждан за объединение с Россией, за Румынию — каждый пятый;
- Шокирующий поступок: в США раскритиковали Трампа за звонок Путину;
- Не словом, но делом: Россия доказала США, что умеет отвечать.