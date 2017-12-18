Атланта, США, 18 декабря, 2017, 05:48 — ИА Регнум. Более 1,1 тыс. рейсов отменены из-за сбоя в работе крупнейшего в мире аэропорта в Атланте (США). Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Аэропорт Хартсфилд-Джексон. Атланта

17 декабря международный аэропорт «Хартсфилд-Джексон Атланта» в штате Джорджия оказался обесточен и был вынужден прекратить прием и отправку рейсов. Так, по данным сервиса, 42% самолетов (456 рейсов) не смогли совершить вылет, а 63% воздушных судов (696 рейсов) было отказано в посадке.

Позже городская пожарная служба сообщила в Twitter об отмене всех рейсов. Отмечалось, что сотрудники аэропорта выводят пассажиров из самолетов и из терминалов воздушной гавани.

В микроблоге аэропорта в Twitter говорится, что электроэнергия была отключена в нескольких зонах комплекса.

По данным Fox News, это произошло из-за разрыва кабеля. Источники телеканала сообщают, что в инциденте повинны строители, которые случайно повредили линию электропередачи.

Аэропорт Атланты считается самым загруженным в мире. В 2016 году через транспортный узел прошли 104 млн пассажиров.

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