Триполи, 18 декабря, 2017, 05:08 — ИА Регнум. Второй сын свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам намерен участвовать в президентских выборах в Ливии. Об этом сообщил пресс-секретарь семьи Каддафи Басем аль-Хашими аль-Суль, пишет англоязычный египетский журнал Egypt Today.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

«Саиф аль-Ислам Каддафи будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах, которые могут состояться в середине 2018 года», — сообщил Басем аль-Хашими аль-Суль.

По его словам, предвыборную программу Саиф аль-Ислам Каддафи представит в ближайшее время. В ней будут предусмотрены процедуры, которые помогут Ливии сдвинуться от текущего переходного периода к стабильности и получат, как ожидается, одобрение ООН, пояснил пресс-секретарь.

В середине октября телеканал Al Arabiya со ссылкой на адвоката семьи Каддафи Халеда аз-Заиди сообщил, что Саиф аль-Ислам участвует в жизни ливийского общества, поддерживает связь с общественными деятелями и лидерами ливийских племен и занят подготовкой масштабной политической программы.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2011 года был схвачен и убит повстанцами ливийский лидер Муаммар Каддафи, руководивший страной с 1969 года. Своего старшего сына от второго брака — Саифа аль-Ислама — Каддафи называл вероятным преемником.

В ноябре 2011 года Саиф аль-Ислам Каддафи был захвачен ополченцами из города Зинтан. Ливийские власти приговорили его к смерти, обвинив в преступлениях против народа, однако зинтанцы отказывались выдать Саифа аль-Ислама Триполи. В июне 2017 года сын Каддафи вышел на свободу.